مقتل 9 مسلحين بينهم قيادي في اشتباكات حوثية بمحافظة عمران

أعلنت مصادر محلية يمنية مقتل 9 عناصر من ميليشيات الحوثي بينهم القيادي مجاهد قشيرة الغولي، ومدير الأمن السياسي بمحافظة عمران، وإصابة 11 آخرين في اشتباكات دارت بين عناصر أمنية تابعة للمليشيات والغولي؛ إثر خلاف على فساد وتقاسم منهوبات بين الجانبين.



وقالت المصادر - وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد - إن "الغولي" نصب كمينًا لمدير أمن محافظة عمران؛ لاستعادة ما أخذه منه من منهوبات وقتل اثنين من مرافقي مدير الأمن، وتم استدعاء عشرات العناصر الحوثية من مديرية سفيان إلى عمران ومحاصرة الغولي في منزله، ودارت اشتباكات انتهت بمقتل الغولي ومدير الأمن السياسي في عمران و6 عناصر من الميليشيات.



من جهتها، قالت مصادر قبلية يمنية "إن الغولي كان أحد العناصر القبلية التي انضمت إلى ميليشيات الحوثي في وقت مبكر، وشاركت في اقتحام مدينة عمران عام 2014 وقتل العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع".