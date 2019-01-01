من الأطعمة إلى الأدوية.. 10 نصائح صحية للحجاج يجب إتباعها

أزمات كثيرة يقع فيها الحجاج كل عام، خاصة الصحية منها، بسبب ما ينتج عن التدافع في موسم الحج، من حالات إغماء كثيرة، مما يحتم على الحجاج اتخاذ إجراءات احترازية حفاظًا على صحتهم.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز النصائح الطبية التي يجب أن يتبعها الحجاج.



- الإكثار من شرب الماء، خاصة مع زيادة التعرق أثناء تأدية شعائر الحج، ومع ارتفاع درجة الحرارة يحتاج الجسم إلى مزيد من المياه.



- تناول الزبادي حيث أنه الوجبة الأفضل التي يجب تناولها لمساعدة المعدة على الهضم الجيد ومنع عسر الهضم الذي يصيبها.



- تناول حبات التمر الذي يعطي طاقة وهي التي يحتاجها الحجيج أثناء تأدية مناسك الحج.



- الابتعاد عن تناول المأكولات الدسمة، لما تسببه من عسر هضم وألم في المعدة والتكاسل.



- ارتداء الكمامات منعًا للإصابة بالأمراض المعدية، وغسل الأيدي جيدًا كي لا تنتقل الأمراض من شخص إلى آخر.



- أخذ التطعيمات الوقائية لتجنب انتقال الأمراض من شخص لآخر.



- الاهتمام بالنظافة الشخصية.



- تجنب الوقوف أسفل الشمس لما تسببه من حالات دوار وإجهاد حراري.



- حمل ورقة بها مواعيد الأدوية التي تخصك لاستخدامها بانتظام.



- تجنب الازدحامات في موسم الحج.