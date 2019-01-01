غدا.. أولى رحلات الجسر الجوى إلى جدة

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، حيث من المقرر أن تقلع أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي إلى جدة غدا الإثنين، في الوقت الذي تبدأ أيضا غدا أولي رحلات الحج من مطار برج العرب بالإسكندرية، هذا وتسير الشركة غدا 10 رحلات جوية لنقل 2439 حاجا، منها 5 رحلات جوية تقلع من مطار القاهرة الدولي إلى جدة لنقل 1189 حاجا، و3 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلي المدينة المنورة لنقل 720 حاجا، ورحلتان جويتان من مطار برج العرب إلى المدينة المنورة لنقل 531 حاجا من حجاج قرعة الدقهلية والبحيرة وبورسعيد وبعثة الداخلية والتضامن ووزارة الصحة وترانزيت وحجاج دولة مالي.



أما عن رحلات اليوم الأحد تقلع ٦ رحلات جميعها من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة لنقل ١٥٥٠ حاجا من حجاج ترانزيت بعض الدول وحجاج باماكو بدولة مالي وقرعة المنوفية والسويس وبعثات الداخلية والتضامن، بالإضافة إلى رحلات العمل.