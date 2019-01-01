الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

حوادث

"الداخلية" تواصل مشاركتها في مبادرة "كلنا واحد"

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:20 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
طباعة
ads
تواصل كل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة في فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد".

وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وحرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة في فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ690 فرعًا على مستوى الجمهورية- والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى "فيس بوك- تويتر"عبر شبكة الإنترنت- بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم للمصريين، خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

منذ حوالي 22 ساعة

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

منذ يوم

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

منذ حوالي 20 ساعة

احتلت المرتبة الثالثة عربيًا.. سر ارتفاع معدلات الجريمة في مصر

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

تسريب صوتى لكهربا يُشعل غضب جماهير الزمالك

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

ستوديو

ماندو العدل مخرجا لمسلسل " قلبى يحبك يا دنيا"

فيديو..احتجاجات ضد مشروع قانون تسليم المجرمين فى هونج كونج

قبل طرحه.. تعرف على تفاصيل شخصيات "الطيب والشرس واللعوب"

"في عينيا" يفتتح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية

ads

رياضة

يوفنتوس يعلن حل أزمة مدافعه

افتتاح مقتول.. أول لقاء لريال مدريد قبل بداية الموسم

بالفيديو.. ناقد رياضي يكشف استعدادات الأندية للدوري المصري

السباح سون يتألق في سباق 400 متر.. وبيتي يمتع الجماهير ببطولة العالم

الرئيس نيوز

"مواجهات المضايق".. هل بدأت الحرب العالمية الثالثة؟

فؤاد أباظة: حكم الإخوان كان أشد خطرا على الدولة من الملكية

نشر مأموري الضرائب فى 126 قرية سياحية

وزير المالية يفوض رئيس التنظيم والإدارة في اعتماد مخصصات التدريب

منوعات

نفقات الشخص تكشف نوع شخصيته

رقاقة إلكترونية جديدة تعمل مثل العقل البشري

تحقيق أمريكي حول مرض"لايم"

المغرب يجني 8 ملايين يورو من مليون و500 ألف سائح خلال 6 أشهر

كشكول

للأمهات.. 6 معلومات هامة عن أسنان طفلك

التعليم العالي: 25 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

الكليات المتاحة نسب 80 لـ 85 % بـ"العلمي الأزهري".. انفوجراف

تعرف على برنامج الساعات المعتمدة لـ"أسنان عين شمس"

إسلام سياسي

سياح أوروبيون يوثقون جرائم داعش في تدمر السورية.. صور

العدل العراقية تكشف كذب "رويترز" حول انتحار نسوة داعش وأطفالهن داخل السجون

وزير الأوقاف: "الإخوان جماعة صهيونية"

"الغنوشي" يتسبب في حالة غليان داخل حركة النهضة الإخوانية في تونس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

دراسات في الرسم والتصوير بقصر ثقافة الشاطبى

لقاءات أدبية وندوات بـ "ثقافة أسيوط"

أشعار حماسية عن ثورة يوليو بـ "ثقافة المنوفية"

الثلاثاء.. دار الأوبرا تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك