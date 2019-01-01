سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بالنزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنيين بأسلوب الخطف بالنزهة.



وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط "عاطلين وسائق" - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق اتهامهم فى قضايا "سرقة وسائل نقل- سرقة بالإكراه- سلاح أبيض" حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة "مجهولة المصدر"- سلاح أبيض "سكين" - نصل معدنى "كتر")، وبمناقشتهم عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم اعترفوا بسرقتها بأسلوب " الخطف"، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب (الخطف) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.