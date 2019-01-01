وزير الطاقة الأمريكي يؤدي صلوات تلمودية بالقدس

أدى وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم الأحد، صلوات تلمودية عند حائط البراق في المسجد الأقصى المبارك.



وذكرت قناة كان العبرية، أن حاخاما إسرائيليا رافق الوزير الأمريكي، إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتس.



ورحب شتاينتس بالوزير الأمريكي وقال له "مرحبًا بكم في القدس، العاصمة الأبدية لإسرائيل"، مشيدًا بالزيارة الهامة بالنسبة "لإسرائيل".



وسيتوجه بيري وشتاينتس معًا يوم الأربعاء المقبل إلى القاهرة للقاء نظيرهما المصري طارق الملا لبحث قضايا تتعلق بشئون الغاز الطبيعي، قبل عقد قمة بحضو وزراء الأردن وقبرص وإيطاليا ودول أخرى.