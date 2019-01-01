تفاصيل جائزة أوسكار للإبداع الأفريقي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق جائزة أوسكار الإبداع الإفريقي، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بمشاركة الشباب المبدع من دول القارة السمراء، وذلك تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



ووفقًا لمصدر مسئول داخل وزارة الشباب والرياضة، توضح "الدستور" تفاصيل جائزة أوسكار الإبداع الإفريقي.



- تهدف جائزة أوسكار الإبداع الإفريقي، إلى استثمار طاقات وإبداعات الشباب من مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وإبراز المواهب الشبابية في مختلف المجالات وتشجيعها.

- وفقًا لمصدر مسئول داخل وزارة الشباب والرياضة، فإن أحد أهم أهدافها توطيد العلاقات بين الدول الإفريقية من خلال الشباب والفنون باعتبارها أسرع وسيلة للتواصل والتقارب بين الشعوب.

- ترغب الوزارة من خلال هذه الجائزة في إثراء روح التنافس بين الشباب الإفريقي في مجالات الإبداع المختلفة، والاهتمام بتفعيل الأنشطة الفنية والثقافية لدى شباب القارة.

- أهم النشاطات التي يتنافس عليها الشباب في هذه الجائزة هي الأفلام القصيرة، وأفلام الأنيميشن، والموسيقى والغناء، والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والتصوير والرسم، وأعمال الكاريكاتير، والأشغال الفنية على أن تشمل لجان تحكيم مجالات الأوسكار عددا كبيرا من المتخصصين والأساتذة والخبراء في كل المجالات السابقة.



