ضبط إخصائي علاج طبيعي "مزيف" للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالإسكندرية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مُنتحلًا صفة "إخصائى علاج طبيعى".



أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية نصب واحتيال شخص حاصل على دبلوم، مقيم بالقاهرة، على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مُنتحلًا صفة إخصائي علاج طبيعى - على خلاف الحقيقة - مُتخذًا شقة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيزها كمركز طبي لعلاج أمراض الظهر والغضروف واستقباله راغبي العلاج مقابل الحصول على مبلغ 350 جنيهًا من كل حالة مرضية.



وأمكن التوصل لأحد المترددين على المركز، صياد، 61 سنة، مقيم بالبحيرة، وقرر أنه لم يتعاف وزادت حالته سوءًا لاتباع المذكور طرق بدائية لعلاجه وتوقيع الكشف عليه باستخدام قطعة من الخشب ومياه.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المركز المشار إليه وضبط المتهم المذكور، وضبط بحوزته "2 كارنيه مصطنع مدون به إخصائى علاج طبيعى فى آلام الظهر والغضروف - 2 قطعة خشبية تستخدم فى علاج المترددين- مجموعة من الكروت المطبوعة مدون عليها اسمه تستخدم فى الدعاية".



وبمواجهته اعترف بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.