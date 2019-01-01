بدء اجتماع مكرم محمد أحمد بعدد من الإعلاميين الأفارقة

بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الأعلى للإعلام، بعدد من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة.



ويعقد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ظهر اليوم، لقاءً بعدد من الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف واتحادات الإذاعة والتليفزيون، بعدد من الدول الإفريقية في حضور عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية، وقيادات الإعلام المصري.



يأتي اللقاء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، في إطار التواصل المستمر مع صحفيي القارة.



ومن المقرر أن يتطرق اللقاء إلى سبل التعاون المصري الإفريقي في المجال الصحفي والإعلامي وتبادل وجهات النظر حول تطوير المهنة، وما يمكن أن تقوم به من دور لدعم الأواصر بين دول القارة وشعوبها.



وكان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نظم حفل غداء لوزراء الإعلام العرب، على هامش أعمال الدورة 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب بفندق الماسة بالقاهرة، بحضور رفيع المستوى من وزراء الإعلام العرب والوفود المصاحبة.