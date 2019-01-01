افتتاح مقتول.. أول لقاء لريال مدريد قبل بداية الموسم

مؤكد سيسيل الكثير من الحبر عقب الخسارة المتوقعة جدا لفريق زيدان الجديد هذا الموسم، اللقاء الودي والتجريبي والنتيجة كانت سيئة بشكل كبير لأداء الفريق، ولكن هناك نقاطا هي أبعد من النتيجة النهائية نفسها.



بدأ الفريق اللقاء بهذه التشكيلة وهي الأقرب لتكون التشكيلة الرسمية الموسم المقبل إلى:



كورتوا

مارسيلو – راموس – فاران – كارفخال

كروس – لوكا – اسكو

هازارد – كريم – اسنسيو



ولكي نبسط الأمور سنلخص أول لقاء في نقاط ستكون أنجع للمتابعين وأكثر تركيزا.



1- قبل كل شيء مشكلة ريال مدريد الحقيقية لا تزال مستمرة وهي إهدار الفرص والعجز التهديفي.



2- أربعه أسماء كارثية في الأداء وإهدار الفرص إيسكو، كريم، اسينسيو وومارسيلو هذه الأسماء من العار أن تكون أساسية أو تكمل الطريق مع ريال مدريد.



3- أداء أسطوري للبدلاء ميندي، رودريجيز صاحب الهدف والياباني كوبو الذي أذهل الجميع في الشوط الثاني.



4- تراجع مخيف جدا لأداء فينيسيوس جونيور ربما رودريجيز سيكون أساسيا هذا الموسم بدلا منه.



5- أداء هازارد متوسط بسبب لياقته الضعيفة وزيادة وزنه.



6- فاسكيز خارج نطاق الخدمة تماما حتى التفكير في بقائه احتياطيا ثالثا سيكون قرارا كارثيا، وهذا القول مبني على أدائه الموسم الماضي وارتباكه وضعفه مع بداية هذا الموسم.



7- زيدان سيواجه صعوبات بالغة جدا جدا في الدوري الإسباني إذا استمر هذا العقم الهجومي والسبب منذ الأزل ومنذ قديم الزمان هو استمرار اللاعب الأكثر إهدارا للفرص في تاريخ البشرية كريم بن زيمة.



8- يوفتش يحتاج للوقت، ولكن من باب الأمانة هو ليس طموح ريال مدريد، فاللاعب لا توجد لدية أي مقومات المسئولية وحمل الفريق على أكتافة.



9- بايرن ميونخ استغل ثلاث فرص من أصل عشر، وريال مدريد فشل في عشرات الفرص، وهذا يكشف لنا الفرق في جودة اللاعبنين أمام المرمى، وكذلك ضعف دفاع الريال في الشوط الثاني بعد خروج راموس وفاران.



10 – نجوم اللقاء (كوبو، ميندي، رودريغيز، هازارد ولوكا مودرتش) البقية لم يقدموا شيئا يستحق الإشادة أداء متوسط إلى أقل من متوسط.



في الختام طبيعي جدا هذا لقاء تجريبي وودي وسيختبر فيه الريال كل اللاعبين، ولكن النقاط العشر التي تم ذكرها هي مجرد انطباع لأول 90 دقيقة، هي ليست حكما نهائيا على المذكور أسماؤهم، فقط تصور مبدئي، ربما تتبدل الأمور مستقبلا ولكن لا يزال السؤال المحرج.. ماذا سيصنع زيدان مع العقم الهجومي وعدم استغلال الفرص؟



ماذا سيفعل زيدان في أول لقاء في الدوري إن لم يسجل الفريق؟ هل سيستمر "زيدان" على وجود "كريم بن زيمة" في خط المقدمة؟.



المرينجي بحاجة إلى لاعب ذي فاعلية عالية مثل "نيمار"، هل لا يزال" زيدان" يعارض وجوده في مدريد؟