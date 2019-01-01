وفد محلية النواب يتفقد موزع الكهرباء بمطروح

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، صباح اليوم، موزع الكهرباء لجامعة بمطروح بمنطقة الكيلو 8، برفقة اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح.



واستمع الوفد البرلمانى للمسئولين عن الكهرباء بالمحافظة والعاملين فى شرح تفصيل لمشروع الموزع الكهربائى للجامعة.



من جانبه، أكد اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، أنه تم رصد مبلغ 2.8 مليون جنيه لقرية الزغيرات لتحويل الكابلات الهوائية لأرضية، موضحًا أنها مدرجة فى الخطة، وشدد على أنه سيتم توفير الخدمات الناقصة فى القرية.



وأشار محافظ مطروح، إلى أنه بعد موافقته أمس على توفير محول كهربائى بمركز الشباب بسيدى برانى تم اليوم بدء تركيب وتشغيل المحول.