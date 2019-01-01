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محافظات

إقبال كثيف من طلاب الثانوية على مكاتب تنسيق جامعة المنصورة

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:54 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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استقبلت مكاتب تنسيق جامعة المنصورة اليوم الأحد، طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة هذا العام والراغبين في إجراء أعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم بمعامل مكاتب التنسيق، وذلك لمدة خمسة أيام اعتبارًا من الأحد 21 يوليو إلى الخميس 25 من يوليو الجاري، وفقًا للحد الأدنى للدرجات التي أقرتها الوزارة.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة جهزت 6 معامل للتنسيق موزعة على النحو التالى: "داخل المدينة الجامعية بشارع جيهان - كلية التربية- كلية الصيدلة - مركز الحساب العلمى - التربية النوعية بمنية النصر والتربية النوعية بميت غمر"، موضحًا أنه تم تزويدهم بأجهزة الحاسب الآلى المدعمة بالإنترنت وتوفير عدد كاف من الموظفين لتوفير الراحة لطلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق هذا العام، مطالبا الطلاب بتحرى الدقة فى اختيار الرغبات واستكمالها بشكل جيد.

وأوضح الدكتور وليد الطنطاوى، مدير مكتب التنسيق المركزى بجامعة المنصورة، أن هناك إقبالًا كثيفًا من قبل طلاب الثانوية العامة على مكاتب التنسيق، مؤكدًا أن ذلك يعد ثقة كبيرة فى مكتب تنسيق الجامعة.
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