الأسير سامي أبودياك يدخل عامه الـ18 في المعتقلات

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين بأن الأسير المريض سامي عاهد عبدالله أبودياك (38 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، قد دخل قبل أيام عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



ولفتت الى أن الأسير أبودياك اعتقل بتاريخ 17-7-2002، وقد أصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما يقضي بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 30 عاما أخرى.



وأوضحت أن الأسير أبودياك لم يكن يعاني حال اعتقاله من أي أمراض تذكر، ونتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد منذ سنوات، أصيب الأسير بمرض السرطان في الأمعاء، وأصبحت حالته الصحية خطيرة للغاية.



وبينت أنه أجريت للأسير أبودياك عملية إزالة أورام في الأمعاء في مستشفى سوروكا، وقد تم قص 80 سم من أمعائه الغليظة في شهر سبتمبر من العام 2015، ومن ثم جرى نقله إلى مستشفى الرملة، حيث أصيب هناك بالتلوث والتسمم نتيجة عدم نظافة السجن، ما أدى إلى تدهور خطير طرأ على حالته الصحية، وأصبح معرضا للموت في أية لحظة.