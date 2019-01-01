المالكى: دولة جديدة ستعترف بفلسطين نهاية الشهر الجارى

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أننا سنشهد اعتراف دولة جديدة بدولة فلسطين مع نهاية هذا الشهر، وبالتالي سيصل مجموع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 140، ما يدل على الجهود الجمة التي تقوم بها القيادة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.



وأشار المالكي، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تليفزيون فلسطين، إلى أن دولة فلسطين موجودة دائما في كل المؤتمرات الإقليمية والدولية، مضيفًا أن فلسطين دائما تنتخب في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز كنائب رئيس في الحركة، لافتا إلى عقد اجتماع للجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز، وهي مجموعة تمثل الدول التي ترأست الحركة على مدار سنوات إقامتها، وعلى أن يصدر بيان قوي عنها داعم لفلسطين.



وبين المالكي، أنه بعد ذلك سيزور جمهورية الإكوادور وسيتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، ومن ثم سيلتقي الرئيس الإكوادوري ووزير الخارجية، ومن ثم سيعقد اجتماعا لسفرائنا في القارة في أمريكا اللاتينية للتباحث حول كيفية تمتين العلاقة مع القارة وتصويب العلاقات، وتفعيل دور الجاليات الفلسطينية.



وأشار المالكي إلى زيارة أخرى سيقوم بها الى جزيرة "سانت فينسيت والغرينادين"، وهي دولة صديقة تعترف بدولة فلسطين، وانتخبت كعضو غير دائم في مجلس الامن، وسوف يتم التنسيق معها حول القضية الفلسطينية، مبينا أنه بعد هذه الزيارة لأميركا اللاتينية، سيعود باعتراف إحدى الدول بدولة فلسطين.