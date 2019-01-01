القبض على 16 تاجر مخدرات في العبور وبنها

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 16 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام قها وشبرا الخيمة والعبور وطوخ وبنها، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 400 جرام من الهيروين المخدر، و200 جرام من الحشيش المخدر، 200 جرام فودو و100 قرص مخدر ومبالغ مالية.



وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.