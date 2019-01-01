ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، لضبط المخالفين للقانون.



أسفرت حملة قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 3131 مخالفة متنوعة، شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".



تحرر محضر عن كل واقعة على حدا، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.