تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم الأحد فريقى الزمالك والجونة وذلك ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 من بطولة الدوري العام.



ومن المنتظر ان يبدأ الجهاز الفنى للزمالك المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: عمر صلاح



خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز.



خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - ‘براهيم حسن - محمد إبراهيم "أو" حميد أحداد.



خط الهجوم: عمر السعيد.



يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة، بينما يأتي الجونة في المركزالخامس عشر برصيد 37 نقطة.



ويقود المباراة طاقم تحكيم دولى بقيادة محمود عاشور