ضبط 5 قضايا سلاح ومخدرات بالطالبية

شنت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة، حملة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلي.



استهدفت الحملة، محيط قسم شرطة الطالبية بشارع عثمان محرم، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور.



أسفرت الحملة في مجال المرافق عن ضبط (18 كرسي متنوع، 5 ترابيزة، 4 شمسية، 1 عربة فشار، 1 تروسيكل، 1 غرزة شاي، 2 أعلان دون ترخيص).



في مجال الجنائي تم ضبط (2 مخدرات، 3 سلاح أبيض، 1 سلاح ناري، 2 جناية، مستانف، 45 جزئي، 20 غرامات، 2 أشتباه، 2 دراجة بنارية).



تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.