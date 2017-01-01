الإمارات تساهم بـ2 مليون دولار لإغاثة 133 ألف لاجئ من الروهينجا

قدّمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش المساعدة الطارئة لما يقرب من 133 ألف لاجئ من الروهينجا، وذلك من خلال مشروع غذائي متكامل وبدعم كريم من دولة الإمارات العربية المتحدة.



هدف المشروع، الذي تديره وتنفذه مفوضية اللاجئين وشركاؤها في بنغلاديش، إلى معالجة نقص التغذية بين اللاجئين الروهينغا الذين يعيشون في المخيمات في منطقتي أوخيا وتكناف بمقاطعة كوكس بازار، جنوب بنغلاديش. وبلغ عدد المستفيدين من النساء والأطفال ما يقرب من 78 ألف شخص.



أتاحت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 7.35 مليون درهم إماراتي (2 مليون دولار أمريكي) لدعم “الإغاثة الغذائية الطارئة لنساء وأطفال اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش” للمفوضية وشركاؤها الإمكانية لتوسيع نطاق برامجها الغذائية، من ثلاثة مراكز في أغسطس 2017 إلى 31 مركزًا بحلول نهاية عام 2018. وشملت الجهود المبذولة إنشاء وتجهيز وتفعيل 22 منشأة صحية، بما في ذلك برامج التغذية العلاجية للمرضى الخارجيين وبرامج التغذية التكميلية الشاملة للأطفال دون سن الخمس سنوات والنساء الحوامل والمرضعات.



وقد فرض تدفق اللاجئين على المنطقة ضغوطًا هائلة على واحدة من أكثر المناطق فقرًا في بنغلاديش، حيث تصل حالات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي إلى مستويات أعلى بكثير من المتوسط ​​الوطني لبنغلاديش.