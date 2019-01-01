حملات مكثفة على الطرق السريعة لضبط المخالفين

شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على الطرق السريعة لضبط المخالفين، وأمر مساعد الوزير بتطبيق حظر سير النقل أعلى الدائري في أوقات الحظر وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.



وأمر بضبط السائقين غير الملتزمين بالتعريفة المقررة وعدم المغالاة فيها، كما تمكنت الإدارة العامة بالتنسيق مع مرور القاهرة والجيزة من ضبط المواقف العشوائية التي تنتهك حرمة الطريق وتعرض المواطنين للخطر.



وضبطت الحملات الأخيرة نحو 35 موقفًا عشوائيًا بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، وأمر مساعد الوزير بتحقيق السيولة المرورية ورفع أي معوقات على الطرق، والدفع بسيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمي، لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق، بالإضافة إلى وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المخالفات المرورية، ونصب الرادار لضبط المتجاوزين فى السرعة المقررة التى قد تعرض المواطنين للخطر.



وشدد مساعد وزير الداخلية، على إجراء تحليل للسائقين متعاطي المخدرات وضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وأهابت إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور والإرشادات.