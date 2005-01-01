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عالم

حماس: متمسكون بالدور المصري في المصالحة ولا بديل له

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:57 ص
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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أوضح على بركة عضو مكتب العلاقات العربية والدولية في حركة حماس الفلسطينية، أن حركته أبلغت مصر التزامها بكافة الاتفاقات التي تم توقيعها في أعوام 2005 و2011 و2017.

وتابع، في تصريحات لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، اليوم الأحد،: " نحن متمسكون بالدور المصري لإتمام المصالحة الفلسطينية، ولا مانع لدينا من وجود داعمين للدور المصري، وليس بديلًا عنهم"، موضحًا أن بنود اتفاقية عام 2017 تنص على تسليم غزة لحكومة وحدة وطنية.

في السياق ذاته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، إن السلطة ملتزمة باتفاقية عام 2017 التي تم توقيعها في القاهرة، مشيرًا إلى الالتزام بكافة بنودها، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.

وتابع، خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، أمس السبت،: "القيادة الفلسطيني جاهزة لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الموقع عام 2017، وبرعاية مصرية، على أن يتم تنفيذه فورا دون أي تأخير، من اجل إنهاء حالة الانقسام ومواجهة تحديات القضية الفلسطينية".
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