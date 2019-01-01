ضبط ربع طن دواجن فاسدة في الجيزة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط صاحب مجزر دواجن، لاتهامه بحيازة ربع طن من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد بحيازة صاحب مجزر غير مرخص، كمية من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وبتقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.