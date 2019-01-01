هيئة التعمير تبدأ تسليم أراضي سيناء للمواطنين اليوم

أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اللواء محمد حلمي، أن الهيئة حددت مواعيد تسليم قطع الأراضي المباعة بالمزاد العلني بمشروع تنمية سيناء في منطقة رابعة، وبئر العبد، وسهل الطينة لمن هم رسى عليهم المزاد العلني والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية وذلك اعتبارا من اليوم 21 يوليو حتى 8 أغسطس القادم.



وقال رئيس الهيئة في تصريح له اليوم الأحد، إنها تطالب المواطنين سرعة التوجه لاستكمال الإجراءات واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية، والشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية، كما أن الهيئة تؤكد أنه في حالة عدم الإلتزام بالمواعيد المحددة يعتبر ذلك تنازلا منهم في استلام الأرض محل المزايدة عليها.