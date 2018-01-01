تأجيل محاكمة المتهمين في "حادث الواحات"

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الأحد، محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين في القضية المعروفة بـ"حادث الواحات" الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، لجلسة 28 يوليو الجاري.



يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 43 متهمًا محبوسين على ذمة القضية واثنان هاربين، إلى القضاء العسكري في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة2018 جنايات غرب العسكرية، ويترأسهم الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى (ليبى الجنسية) لاتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.



وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في الحادث تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفي عماد الدين أحمد،وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.



وتبين من التحقيقات، أن المتهم "المسماري" تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.