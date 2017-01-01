دراسة: منطقة البحر المتوسط تجذب السياح الأثرياء

كشفت نتائج دراسة أجريت، أن منطقة البحر المتوسط أصبحت مركز جذب للسياح الأثرياء على نحو متزايد، من خلال الرحلات البحرية واليخوت الخاصة.



وكشف مرصد "تيكت كروزير" أنه في ضوء حجوزات الجزء الأول من عام 2019، سجلت منطقة البحر المتوسط زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2018، موضحا أن الرحلات البحرية تعد دائما الأطول وقتا، لذلك لها الأفضلية، كما يتضح من الحجوزات التي أجريت في جميع أنحاء العالم في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 والتي نمت بنسبة 62%.



جدير بالذكر أن منطقة البحر المتوسط هي واحدة من سبع مناطق جغرافية، تتميز بوجودها على الساحل، ومناخها في فصل الصيف حار وجاف أما في الشتاء من معتدل إلى بارد، والمنطقة رطبة ومناخها قاري شبه قاحل في المناطق الداخلية مع فصل الصيف الحار والجاف والبارد، وفي الشتاء ثلجي.