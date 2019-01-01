تحقيقات النيابة في "رشوة" رئيس قسم العظام بمستشفى الحسين

أمرت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة الكلية، بإخلاء سبيل رئيس قسم العظام بمستشفى الحسين، في قضية اتهامه بتلقي رشوة والاستيلاء على أموال صندوق التبرعات.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من إحدى أخصائيات العلاج الطبيعي بمستشفى الحسين، تفيد باتهام رئيس قسم العظام في المستشفى بطلب مبلغ رشوة منها.



وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، واستمعت النيابة إلى أقوال مقدمة البلاغ التي أفادت بأن رئيس قسم العظام بمستشفى الحسين طلب منها رشوة مقابل الموافقة على إعطائها تصريح بالسفر للعمل بالخارج.



وأضافت المبلغة أنها رفضت الإخضاع لطلبه وقررت الإبلاغ عنه، كما وجهت له تهمة الاستيلاء على صندوق التبرعات في المستشفى لصالحه، مؤكدة أنه يستغل وظيفته للتربح والاستيلاء على المال العام وابتزاز الموظفين والعاملين معه.



واستمعت النيابة إلى أقوال "ح. ب"، رئيس قسم العظام، الذي أنكر كافة التهم الموجهة إليه من الرشوة والاستيلاء على المال العام.