ثوران بركان جبل برومو في جاوة الشرقية بإندونيسيا

وقعت عدة هزات أرضية مؤخرا نتيجة ثوران بركان جبل برومو في مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا.



وذكرت الوكالة الوطنية للحد من الكوارث في إندونسيا إن الهزات الأرضية استغرقت حوالي 7 دقائق، مما تسبب في حدوث ذعر بين السكان، ولكن الوضع الآن مستقر.



وأشارت الهيئة، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست)، أن مناطق جبل برومو في حالة تأهب (تحذير) من المستوى الثاني منذ عام 2016، ويمنع الزوار والمقيمون من دخول دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من فوهة البركان ( مركز الدائرة).



وتقع إندونسيا في جنوب شرق آسيا وفي أوقيانيا وتضم 17508 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 238 مليون شخص، وهو ما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر بلد ذو غالبية سكانية مسلمة وأكبر بلد أسترونيزي في العالم.