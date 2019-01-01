دورات تدريبية بـ"الحركة الوطنية" لتحصين الشباب ضد الفتن والشائعات

أكد الدكتور نور الشيخ، أمين التدريب والتثقيف بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن خطة الحزب لتدريب الكوادر وتأهيلهم ثقافيًا وسياسيًا تواصل عملها بنجاح في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية الآن تعقد سلسلة من الدورات وفق الخطة السنوية لأمانة التدريب والشئون الثقافية المركزية.



وشدد على أن الأمانة المركزية ما زالت تستقبل العديد من طلبات الالتحاق من مختلف محافظات الدلتا، وهناك إقبال كبير من الشباب على المشاركة.



وأوضح نور الشيخ، "أننا نستهدف من خلال تلك الدورات رفع الوعي وتبصير شبابنا بحقائق الأمور وطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة، كما نستهدف أيضًا تأهيلهم وتثقيفهم بل وتحصينهم أيضًا ضد الفتن والإشاعات وضد مساعي ومحاولات أهل الشر لتصدير الإحباط وتكسير الهمم وتصدير اليأس وتشويه إنجازات ملموسة تتحقق على الأرض".



وأردف أمين تدريب وتثقيف الحركة الوطنية المصرية، قائلًا: "إن دورنا كحزب سياسي لا بد وأن يكون فاعل ومؤثر في المحيط السياسي والمجتمعي لرفع الوعي لدى المواطنين لأن رفع الوعي معركة وطنية للدولة بأثرها ينبغي أن تركز على إنقاذ عقول أبنائنا من أفكار شيطانية يبثها المتطرفين وأصحاب الأجندات الذين لا يفوتون أية فرصة لتخريب عقول شبابنا وزعزعة ثقتهم في أنفسهم وفي وطنهم وفي قياداتهم، وبالتالي فإن مثل هذه الدورات التأهيلية تدور في هذا الإطار التوعوي بالإضافة إلى آطر أخرى مهنية وفنية تساهم في إعداد كوادر صالحة لبيئة العمل، ومنها منحهم كورسات في الـ" icdl، والإدارة، والتسويق، والتنمية البشرية، واللغة الإنجليزية" وذلك من خلال خبراء ومتخصصين في المجالات المختلفة.



وأضاف نور الشيخ أن المرحلة المقبلة ستشهد توسع تدريجي في تلك الدورات التأهيلية والتدريبية والتثقيفية التي تعقدها امانة التدريب والتثقيف المركزية بالحزب، وذلك في مجالات متعددة وفي عدد من المحافظات والمراكز والأقسام، حيث سينتقل المدربين الي أماكن المتدربين لتشجيع الشباب والاقتراب منهم وإتاحة الفرصة بشكل أوسع وأسهل للانضمام لتلك الدورات، بما يساهم في تسهيل المهمة وتوفير النفقات وتوسيع دائرة النشاط، مشيرًا إلى أن كل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي عليها أن تنتهج ذات النهج في عقد دورات مشابهة في هذه الأطر أو في غيرها وبما يتوافق مع محددات الأمن القومي والأمن المجتمعي فمعركة رفع الوعي لن يخوضها أحد بمفردة بل ينبغي أن تتضافر كل الجهود الحكومية والأهلية والسياسية في خوضها حتى تؤتي ثمارها ونفوت الفرصة على كل خائن أو عميل أو متربص يريد النيل منا ومن وطننا.



وأوضح دكتور نور الشيخ أن لغة العصر الآن هي لغة التأهيل والتدريب لما له من أهمية بالغة الأثر في أي مجتمع يريد أن يتطور وينهض ويحقق طفرة للأمام لرفع المهارات وتعليم العلوم والتكنولوجيا ومواكبة كافة المتغيرات العلمية والثقافية وحتي السياسية أيضا باختصار فإن الدورات التأهيلية التي يعقدها حزب الحركة الوطنية المصرية بعموم الجمهورية ليس هدفها فقط توسيع دائر المعارف والعلوم والتقنيات الحديثة في عدد من المجالات بل أننا نستهدف المساهمة ولو بنذر يسير في سد الثغرات ومعالجة نقاط الضعف لدي الشباب والعاملين ورفع مستوي الكفاءة والمعرفة ليكونوا مؤهلين لمواجهة معترك الحياة كلُُ في مجال تخصصه.