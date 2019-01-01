تسريب صوتى لكهربا يُشعل غضب جماهير الزمالك

أشعل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد المكالمة الهاتفية التى تم تسريبها عبر "صفحات الأبيض" والتي كشف فيها عن أسباب غيابه عن مران الفريق، ورفضه العودة مرة أخرى في ظل رفض الإدارة لتعديل عقده وزيادة راتبه السنوي مؤكدا على حد قوله أن عقده انتهى فى 30 يونيو الماضى.



وأعرب كهربا عن حزنه من جماهير الزمالك التي تهاجمه مشددا على أنه سيرد على رئيس الزمالك في الوقت المناسب.



وأكد خلال حديثه أنه لم يطلب 20 مليونًا كما يتردد ومجلس الزمالك قال له نصا هات عرض وامشي "واقسم أنه لم يوقع للأهلى" رافضا اتهامه بالخيانة، مؤكدا أنه لا ينسى فضل جماهير الزمالك عليه.



واختلف موقف جمهور الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي حول كهربا، فالبعض يدافع عنه موجها اللوم للمستشار "مرتضي منصور" رئيس الزمالك، الذي يتعمد أن يُغضب نجوم الزمالك، ودائمًا ما يفتعل المشاكل مع اللاعبين خاصة في فترة الانتقالات، مستشهدين بأرقام كهربا وتألقه خلال الموسم محليا وإفريقيا.



على الجانب الآخر لم يتعاطف البعض مع كهربا مشددين على أن اللاعب ترك الزمالك في أهم مرحلة من الموسم ووقت الحسم.



وسخر البعض من كهربا، في ظل عودة "مصطفى فتحي" و"أيمن حفني" مرة أخرى للفريق الذي يقوده "خالد جلال"، بالإضافة إلى تعاقد الزمالك مع المغربي "أشرف بن شرقي".