ليفربول ايكو: صلاح أثبت قدرة المصريين على تحقيق أهدافهم

أشاد موقع ليفربول ايكو، بتاريخ اللاعب الدولي محمد صلاح، وتطوره منذ البداية وحتى تعاونه مع يورجن كلوب، مشيرًا إلى أنه منذ انضمامه لليفربول في صيف 2017 في روما، تحول محمد صلاح من لاعب عادي إلى نجم كروي ومحترف عالميًا.



وأشار إلى أن صلاح حقق 34 هدفًا مثيرًا للإعجاب و23 تمريرة حاسمة في زمنه.



كما تصدر صلاح قائمة أهداف التسجيل لفريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 20162017 برصيد 15، فقد عمل صلاح تحت قيادة كلا من رودي جارسيا ثم لوسيانو سباليتي، واخيرا يوجن كلوب.