ضبط عاطل وسيدة يديران شقة دعارة في التجمع الأول

تباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع عاطل وسيدة لاتهامهما بإدارة شقة للأعمال المنافية للأداب في التجمع الأول.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين "م. ح"، عاطل، و"ى. ع" ربة منزل، يديرا شقة لارتكاب الأعمال المنافية للأداب مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم التجمع الأول.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع الأول تفيد بإدارة عاطل وسيدة شقة للأعمال المنافية للأداب بدائرة القسم.



بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول من القبض على المتهمين داخل الشقة، وتم التحفظ على بعض المتعلقات في الشقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.