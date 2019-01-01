اعتقال إندونيسي تلقى كتابا من ألمانيا به بذور الماريجوانا

ألقى مسئولو الجمارك في مطار "نجوراه راي" الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية القبض على شخص تلقى طردا من ألمانيا، يحتوي على كتاب به أربع بذور من الماريجوانا مخبأة في الداخل.



واعتقل الرجل بعدما أجرى المسؤولون تفتيشا عقب اكتشافهم أشياء غريبة عندما مر الطرد البريدي عبر جهاز أشعة اكس، ليفتش رجال الجمرك بعدها الكتاب حيث عثروا على بذور الماريجوانا وزن 0.08 جراما في كيس بلاستيك صغير مخبأ داخل الكتاب.



وأشارت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت، بأن الرجل يمكن أن يواجه السجن لمدة 15 عاما وغرامة 10 مليار روبية (حوالي 700 ألف دولار أمريكي).