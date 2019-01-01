اليوم.. كرم جبر يتحدث عن الهوية المصرية في جامعة القاهرة

يناقش الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ظهر اليوم الأحد، بجامعة القاهرة، طرق الدفاع عن الهوية المصرية، وتثبيت معالمها، ودورها في حماية البلاد في مختلف الحروب والأزمات التي مرت بها.



ويتناول "جبر" خلال محاضرته لطلاب الجامعة بحضور العمداء والإعلاميين، المخاطر التي تعرضت لها الدولة جراء الجماعات الإرهابية، في الفترة الأخيرة.



تعقد المحاضرة، في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعةالقاهرة، وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وجه الدعوة لعمداء والوكلاء والأساتذة والإعلاميين وأعضاء مجالس الدراسات العليا ومجالس التعليم والطلاب، لحضور المحاضرة.