صعود مؤشر مسقط 30 بمستهل تعاملات اليوم
الأحد 21/يوليه/2019 - 10:37 ص
اكرم عمرانطباعة
ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.3 %، في مستهل تعاملات اليوم الأحد- أولى تعاملات الأسبوع، رابحا نحو 11.4 نقطة ليصل الى مستوى 3759.12 نقطة.
ودعم أداء مؤشرؤ مسقط، صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.62 %؛ مع صدارة سهم النهضة للخدمات للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 6.48 %، كما صعد عمان للاستثمارات 5.49 %.
وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.14 %، مدفوعًا بارتفاع سهم الخليجية للاستثمار 4.17 %، والأنوار القابضة 2.11 %.
وكان الصناعة أقل القطاعات ارتفاعًا في تلك الأثناء بنسبة 0.13 %؛ مع ارتفاع جلفار للهندسة 1.3 %، وصعد المطاحن العُمانية 0.63 %.
وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم نحو 11.24 مليون سهم، بتنفيذ 262 صفقة، بقيمة تداول 1.02 مليون ريال.
ودعم أداء مؤشرؤ مسقط، صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.62 %؛ مع صدارة سهم النهضة للخدمات للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 6.48 %، كما صعد عمان للاستثمارات 5.49 %.
وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.14 %، مدفوعًا بارتفاع سهم الخليجية للاستثمار 4.17 %، والأنوار القابضة 2.11 %.
وكان الصناعة أقل القطاعات ارتفاعًا في تلك الأثناء بنسبة 0.13 %؛ مع ارتفاع جلفار للهندسة 1.3 %، وصعد المطاحن العُمانية 0.63 %.
وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم نحو 11.24 مليون سهم، بتنفيذ 262 صفقة، بقيمة تداول 1.02 مليون ريال.