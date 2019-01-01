صعود مؤشر مسقط 30 بمستهل تعاملات اليوم

ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.3 %، في مستهل تعاملات اليوم الأحد- أولى تعاملات الأسبوع، رابحا نحو 11.4 نقطة ليصل الى مستوى 3759.12 نقطة.



ودعم أداء مؤشرؤ مسقط، صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.62 %؛ مع صدارة سهم النهضة للخدمات للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 6.48 %، كما صعد عمان للاستثمارات 5.49 %.



وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.14 %، مدفوعًا بارتفاع سهم الخليجية للاستثمار 4.17 %، والأنوار القابضة 2.11 %.



وكان الصناعة أقل القطاعات ارتفاعًا في تلك الأثناء بنسبة 0.13 %؛ مع ارتفاع جلفار للهندسة 1.3 %، وصعد المطاحن العُمانية 0.63 %.



وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم نحو 11.24 مليون سهم، بتنفيذ 262 صفقة، بقيمة تداول 1.02 مليون ريال.