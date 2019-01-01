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اقتصاد

صعود مؤشر مسقط 30 بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:37 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.3 %، في مستهل تعاملات اليوم الأحد- أولى تعاملات الأسبوع، رابحا نحو 11.4 نقطة ليصل الى مستوى 3759.12 نقطة.

ودعم أداء مؤشرؤ مسقط، صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.62 %؛ مع صدارة سهم النهضة للخدمات للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 6.48 %، كما صعد عمان للاستثمارات 5.49 %.

وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.14 %، مدفوعًا بارتفاع سهم الخليجية للاستثمار 4.17 %، والأنوار القابضة 2.11 %.

وكان الصناعة أقل القطاعات ارتفاعًا في تلك الأثناء بنسبة 0.13 %؛ مع ارتفاع جلفار للهندسة 1.3 %، وصعد المطاحن العُمانية 0.63 %.

وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم نحو 11.24 مليون سهم، بتنفيذ 262 صفقة، بقيمة تداول 1.02 مليون ريال.
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