سر فضائى وراء ارتداء هازارد رقم 50 أمام البايرن

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن سر ارتداء البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، للقميص رقم 50 رفقة الميرنجي في ودية بايرن ميونخ.



وخاض هازارد مباراته الأولى مع ريال مدريد، فجر اليوم الأحد، أمام بايرن ميونخ التي خسرها الملكي بنتيجة 1-3 في الكأس الدولية للأبطال.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن 50 ليس الرقم الرسمي لهازارد مع ريال مدريد، ولكن النادي الملكي منح اللاعب البلجيكي حرية الاختيار مؤقتًا من بين الأرقام المتاحة.



ويعود اختيار هازارد لهذا الرقم إلى أن العالم احتفل أمس السبت بالذكرى الـ50 لهبوط أول إنسان على سطح القمر.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع رحيل ماريانو دياز، هذا الصيف، وارتداء هازارد للرقم 7 بشكل رسمي في الموسم الجديد رفقة ريال مدريد.

