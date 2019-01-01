طوكيو تدرس المقترح الامريكي بشأن مضيق هرمز

تعتزم الحكومة اليابانية اتخاذ قرار بحرص بشأن دور محتمل في التحالف المقترح من قبل الولايات المتحدة لضمان الأمن في مضيق هرمز.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المبادرة في وقت سابق من الشهر الجاري وسط تصاعد التوترات مع إيران.



وكان مسؤولون أمريكيون قد عقدوا جلسة إحاطة لدبلوماسيين أجانب في وزارة الخارجية يوم الجمعة، وقد حضر مسؤولون من السفارة اليابانية في واشنطن الاجتماع.



وورد أن المسئولين الأمريكيين طلبوا من دول التعاون مع المبادرة ولكن مسئولين كبار في وزارة الخارجية اليابانية يقولون إنه لم يُطلب من الحكومة اليابانية تقديم أي تعاون محدد.



وغادر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم السبت إلى طوكيو حيث سيجتمع مع مسئولين يابانيين.



وتعتزم الحكومة اليابانية أن تدرس بعناية ما يمكنها فعله، وذلك بناء على المحادثات مع بولتون وكيفية استجابة الدول الأخرى للمبادرة.