رئيس سلطة الطيران المدنى: حركة السفر فى مطارات مصر منتظمة

أكد رئيس سلطة الطيران المدني، الطيار سامح الحنفي، إن الحركة في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة تسير وفقًا للمعدلات الرسمية، والتي لم تشهد أي إلغاءات في الرحلات باستثناء الخطوط البريطانية في القاهرة فقط.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقًا لقوانين الطيران المدني الدولية، بل وتطبق معاير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من التفتيش التي أشادت بالمستويات المقدمة، مشيرًا إلى أن السلطة تتواصل مع شركتي الطيران لمعرفة أسباب وقف الرحلات وما طبيعة المعلومات التي لديهم والتي لم يصل إلى وزارة الطيران المدني أي مخاطبات رسمية إلا أخطار بوقف الرحلات فقط.