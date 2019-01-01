روسيا: واشنطن تستغل أزمة ناقلات النفط لتعزز وجودها العسكرى بالمنطقة

صرح كونستانتين كوساتشيف رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ بالبرلمان) يوم السبت، بأن الحادث الذي وقع مع ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها السلطات الإيرانية في مضيق هرمز يعطي الولايات المتحدة ذريعة لتوسيع وجودها العسكري في المنطقة.



وأضاف المسئول الروسي:"من الواضح الآن من الذي سوف يستخدم تصعيد التوترات في مضيق هرمز وفي الشرق الأوسط ككل، فقد أعلنت الولايات المتحدة عن تطوير عملية دولية يهدف إلى الدفاع عن الملاحة في الشرق الأوسط في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج الفارسي".



وأضاف كوساتشيف أن الاستعدادات السريعة للتحالف الدولي في أعقاب الحادث: "تؤكد الافتراض بأن الولايات المتحدة تنتظر ببساطة ذريعة لتوسيع وجودها العسكري في المنطقة، وقد وصلت أخيرًا".