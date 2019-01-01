روسيا: لا يمكن تبرير سياسة الإرهاب الاقتصادى ضد فنزويلا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، خلال زيارته لفنزويلا يوم السبت، بأن سياسة الإرهاب الاقتصادي الأمريكية تجاه فنزويلا لا يمكن تبريرها من وجهة نظر القانون الدولي.



وقال الدبلوماسي الروسي في الاجتماع الوزاري بمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز في كاراكاس: "محاولات الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الشرعية لفنزويلا أصبحت مثالًا واضحًا على انتهاكات القانون الدولي".



وأضاف ريبابكوف، "لقد تم إطلاق العنان للإرهاب الاقتصادي ضد الحكومة الشرعية لفنزويلا وتم نقل ملكية الحكومة الشرعية باستمرار إلى الرئيس المعلن نفسه، لقد كانت قدرات القطاعات المالية والنفطية والتعدينية محدودة بشكل خطير من خلال فرض العقوبات".



وفقًا للدبلوماسي الروسي، فقد تكبد الاقتصاد الفنزويلي خسائر بلغت أكثر من 100 مليار دولار نتيجة لتلك الإجراءات، وأضاف أن غالبية أعضاء المجتمع الدولي اختاروا ألا يلاحظوا ذلك.