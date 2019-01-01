%6.7 ارتفاعا فى مبيعات الدراجات النارية الصينية فى يونيو

أظهرت بيانات من جمعية صناعية أن صناعة الدراجات النارية الصينية سجلت نموا مطردا في يونيو، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي.



وتم بيع ما إجماليه 1.47 مليون دراجة نارية في البلاد الشهر الماضي، بزيادة 4.3 بالمائة عن مايو، وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.



وقالت الجمعية إن إنتاج الدراجات النارية ارتفع 8.1 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.48 مليون وحدة في يونيو.



وفي النصف الأول من عام 2019، انخفضت مبيعات الدراجات النارية بنسبة 3.5 بالمائة عن العام السابق إلى 7.8 مليون وحدة، تراجعا عن انخفاض بنسبة 5.6 بالمائة في الأشهر الخمسة الأولى.