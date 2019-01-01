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اقتصاد

أرباح صناعة الأسمنت الصينية 11.64 مليار دولار

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال" أن صناعة الأسمنت الصينية شهدت في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا في الأرباح بنحو 20 بالمائة على أساس سنوي إلى 80 مليار يوان (حوالي 11.64 مليار دولار أمريكي).

ونما إنتاج الإسمنت على الصعيد الوطني بنسبة 6.8 بالمائة ليصل إلى 1.05 مليار طن في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، مسجلا أعلى معدل نمو في السنوات الخمس الماضية، وفقا لآخر البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء.

وعزا محللون الأداء الممتاز إلى التوسع المطرد في قطاعي العقارات والبنية التحتية.

ووفقا للبيانات الصادرة، ارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بما فيها رأس المال المنفق على البنية التحتية والممتلكات والآلات والأصول المادية الأخرى بنسبة 5.8 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
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