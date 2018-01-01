إيرادات صناعتى الإلكترونيات والبرمجيات فى الصين تسجل 2.3 تريليون دولار

ذكر اتحاد صناعة تكنولوجيا المعلومات الصيني أن إيرادات صناعتي الإلكترونيات والبرمجيات في الصين تجاوزت 16 تريليون يوان (2.3 تريليون دولار أمريكي) في عام 2018.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عن وانج شيوي دونج، رئيس اتحاد صناعة تكنولوجيا المعلومات الصيني، قوله إنه في العام الماضي حققت صناعة الإلكترونيات إيرادات بلغت 6ر10 تريليون يوان، بزيادة 9 في المائة، في حين سجلت إيرادات صناعة البرمجيات 6.3 تريليون يوان، بزيادة قدرها 14.2 في المائة مقارنة مع عام 2017 ومن يناير إلى مايو من العام الجاري، شهدت إيرادات صناعة البرمجيات زيادة قدرها 14.7 في المائة.



وأشار وانج إلى أن صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين يتم حاليا تحويلها وتطويرها، غير أنه لا يزال أمام الصين طريقا طويلا لتحقيق التنمية عالية الجودة.