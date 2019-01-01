حبس المتهمين فى قضية سيدة مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الكلية، برئاسة تامر العربي المحامي العام، حبس 3 متهمين في العثور على جثة سيدة على الطريق الدائري بمدينه نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.



وكشفت التحريات الأولية أن المتوفية مدمنة مخدرات، وكانت بصحبة 3 شباب تتعاطى الهيروين، ولقيت مصرعها بجرعة مخدرات زائدة، وفقام الشباب بالتخلص من جثتها أعلى الطريق الدائرى، ولأذوا بالفرار والقى القبض عليهم بعدد من المحافظات الساحلية.



وكان قسم شرطة مباحث قسم مدينة نصر أول، تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة بالطريق الدائرى باتجاه مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها، وترتدى كامل ملابسها ولا توجد بها إصابات سوى نزيف أنفها، وعثر بحوزتها على متعلقاتها.



وتم تحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات.