بعد وصوله لأمريكا.. "خان" يلتقى رجال الأعمال الباكستانيين

التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، عددًا من أعضاء مجتمع الأعمال الباكستاني بالولايات المتحدة، وذلك في سفارة بلاده بواشنطن حيث يقوم بزيارة لأمريكا هي الأولى له منذ توليه منصبه.



وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن خان دعا رجال الأعمال والمستثمرين الباكستانيين إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي يوفرها موقع باكستان الاستراتيجي.



وأضافت القناة الباكستانية أنه من المقرر أن يلتقي خان، خلال زيارته الحالية لواشنطن التي تستمر 3 أيام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك وفقا لما أعلنه البيت الأبيض حيث ستركز المباحثات على تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في منطقة شهدت الكثير من الصراعات.



كما أنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان العديد من القضايا خلال اجتماعهما من بينها مكافحة الإرهاب ومجالات الدفاع والطاقة والتجارة.



وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، قد أعلن في وقت سابق أن خان سيعقد مباحثات مع وفد من البنك الدولي خلال زيارته لواشنطن، موضحا أنه من المقرر أن يلقي كلمة للجالية الباكستانية المقيمة في الولايات المتحدة.