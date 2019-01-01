مسئولون: أوامر بإخلاء غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة

زاد هطول أمطار غزيرة من مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات في أجزاء من غربي اليابان.



ويقوم المسئولون المحليون بإصدار أوامر إخلاء لأجزاء من محافظتي هيروشيما وفوكوؤكا تشمل أكثر من مائة وثمانية وستين ألف شخص.



وفي محافظة هيروشيما، طلبت السلطات في مدينتي هيروشيما وهاتسوكائيتشي وبلدة كيتا هيروشيما، من بعض السكان إخلاء منازلهم.



وفي محافظة فوكوؤكا شمالي كيوشو، صدرت أوامر إخلاء لأجزاء من مدينتي كوروميه وأساكورا وجميع بلدة تشيكوزين.



وتشمل الأوامر أكثر من سبعة وخمسين ألفا من السكان.