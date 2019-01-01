السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمطرية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى المطرية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى المطرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.



فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى 6 أكتوبر دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.