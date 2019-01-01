الأرصاد اليابانية: مناطق فى شمالى كيوشو تشهد أمطارا غزيرة

تقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن أمطارا بارتفاع 110 ملليمترات هطلت على محافظتي فوكوؤكا وساجا شمالي كيوشو خلال ساعة واحدة.



وأصدرت الوكالة تحذيرات من حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في المنطقة.



ويقول مسئولو الطقس إن جبهة هوائية دافئة ورطبة تتدفق باتجاه عاصفة داناس الاستوائية والتي تحركت نحو شبه الجزيرة الكورية، قد كانت السبب في عدم استقرار الأحوال الجوية.



ويقولون إن سلسلة من الغيوم المطيرة تغطي المنطقة.



وخلال فترة ساعة واحدة حتى 5:50 صباح اليوم الأحد، يظهر تحليل بواسطة الرادار أن 110 ملليمترات من الأمطار قد هطلت على مدينة كوروميه في محافظة فوكوؤكا ومدينة توسو في محافظة ساغا.



وقد ارتفعت مستويات المياه في أنهار بمحافظات فوكوؤكا وساجا وياماجوتشي وهيروشيما فوق مستوى مخاطر فيضانها.



وأصدر مسؤولو الطقس تحذيرا من حدوث انزلاقات أرضية في بعض المناطق من محافظات فوكوؤكا وساجا وأويتا وهيروشيما.