ألمانيا تحتفل بمرور 75 عامًا على مؤامرة اغتيال هتلر

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوروبيين على مواجهة الشعوبية والقومية والعنصرية ومعاداة السامية مشبدة بالمقاومة النازية في بلدها.



وقالت ميركل متحدثة في حفل مهيب بمناسبة ذكرى المحاولة الفاشلة لقتل الديكتاتور النازي أدولف هتلر، إن شجاعة وتضحيات المتآمر يجب أن تكون مثالًا للناس اليوم، وقالت للحشد في الموقع الذي أُعدم فيه زعيم المؤامرة العقيد كلاوس فون ستافنبرغ وآخرين "لقد وضعوا الإنسانية على حياتهم البشرية".



وحاول فون ستافنبرغ قتل هتلر بقنبلة في حقيبة في 20 يوليو 1944، خلال اجتماع في مقره في ما كان يعرف في ذلك الوقت بروسيا الشرقية، ولكن هرب هتلر من الانفجار عندما قام شخص ما بنقل الحقيبة بجانب ساق الطاولة، مما أدى إلى تشتيت الكثير من القوة المتفجرة.