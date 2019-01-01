بريطانيا تشتكى إيران لمجلس الأمن وتتهمها بمخالفة القانون الدولى

أبلغت المملكة المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم السبت، أن ناقلة ترفع العلم البريطاني استولت عليها إيران، واقتربت منها عندما كانت في المياه الإقليمية العمانية وأن هذا الإجراء "يشكل تدخلًا غير قانوني".



كتبت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن: "السفينة كانت تمارس حق المرور العابر في مضيق دولي كما هو منصوص عليه في القانون الدولي" و"القانون الدولي يتطلب عدم عرقلة حق المرور العابر، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني يشكل تدخلًا غير قانوني، كما تم إرسال الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.



وقالت المملكة المتحدة إنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم إيران بأن السفينة ستينا إمبيرو اصطدمت بسفينة صيد، ويأتي ذلك بعد تهديدات طهران بالانتقام من استيلاء بريطانيا على الناقلة الإيرانية جريس 1 في 4 يوليو، متهمة بانتهاك العقوبات على سوريا.