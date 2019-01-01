مقتل 3 فى منطقة شمال غربى باكستان إثر تفجير انتحارى

بب تفجير انتحاري وقع عند البوابة الرئيسية لمستشفى عام بمنطقة ديرا اسماعيل خان، شمال غرب باكستان، صباح اليوم (الأحد)، في مقتل 3 أشخاص، وإصابة 7 على الأقل، وفقا للشرطة المحلية.



وأضافت الشرطة في تصريح للصحفيين أن الانتحاري هاجم الناس، ومنهم مرضى وعاملون بالمستشفى، ممن كانوا يدخلون أحد أقسام المستشفى.



وبعد التفجير، سارعت فرق الإغاثة للموقع، لنقل الجثث والمصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.



وقال مسئول بالمستشفى إن عدد الوفيات قد يرتفع، لأن 3 من المصابين بحالة حرجة.



وحتى الآن، لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن التفجير.



وفي حادث آخر صباح اليوم، فتح مسلحون مجهولون النار على نقطة تفتيش للشرطة بالمنطقة وقتلوا شرطيين.